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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маджо о переходе в «Салават»: «Я был очень близок к контракту с «Адмиралом», но разговор с Козловым убедил меня»

Нападающий Мэттью Маджо прокомментировал переход в « Салават Юлаев ». 23-летний игрок подписал контракт на год.

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