Сколько мошенники украли у россиян, как банки выдают деньги закредитованным клиентам. Обзор Банки.ру

Мошенники украли у банковских клиентов более 9 млрд рублей за квартал, сообщает «Коммерсант». Банк России зафиксировал значительный рост мошеннической активности — оказались побиты сразу несколько рекордов.
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