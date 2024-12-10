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Сколько мошенники украли у россиян, как банки выдают деньги закредитованным клиентам. Обзор Банки.ру

Мошенники украли у банковских клиентов более 9 млрд рублей за квартал, сообщает «Коммерсант». Банк России зафиксировал значительный рост мошеннической активности — оказались побиты сразу несколько рекордов.

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