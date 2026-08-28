В Тульской области объявили беспилотную опасность ночью 29 августа

Ночью 29 августа в Тульской области введен режим беспилотной опасности, жителей просят сохранять спокойствие и обращаться по телефону 112 в случае необходимости.
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