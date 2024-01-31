Российских военных вернули из украинского плена с помощью Абу‑Даби

РИАМО - 31 янв. Успешные переговоры российской и укранской сторон, в результате которых 31 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены российские военнослужащие, сопровождали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили в Минобороны России.
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