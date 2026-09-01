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Автомобилистам Владивостока приготовили новое ограничение

Автомобилистам Владивостока приготовили новое ограничение

Автомобилистов Владивостока предупредили о новых ограничениях на улице Станюковича. В районе домов № 10 и 12 появятся дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, сообщает PRIMPRESS.

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