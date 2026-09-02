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ВАЖНО! На юге России пачки заминированных денег? Работают саперы

ВАЖНО! На юге России пачки заминированных денег? Работают саперы

Как сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, находка была обнаружена лежащей на улице города.

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