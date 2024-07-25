Артиллеристы расчета миномета «Тюльпан» уничтожили наблюдательные пункты ВСУ

Расчеты 240-милимметровых самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации.
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