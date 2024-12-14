Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Оформление субсидий на оплату ЖКХ через «Госуслуги» с 25 декабря потребует электронной подписи гражданина, предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней.
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