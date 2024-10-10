МП

Михаил Пантюхин

34 года полного безумия в бывшей УССР привело к "велЫким достижениям"!!!! Скакали так, что подавляющее большинство отскакало в гейропу, а сейчас всех скакуасов тцк направило на могилезацию и уже более 1 миллиона не вернуться, чтобы скакать от "перЭмоги над клятыми москалями", дебилы бл....ь!!!! Все "прЭзидЭнты незалежной" от кровавого пастера до кровавого клоуна нанесли этой бывшей советской республике непопровимый ущерб, а почему? А потаму, что кроме воровать и убивать нихрена не умели и не сумеют, за исключением мало мальского процента, которые возделывали землю, выращивали скот и что-то пытались создать, а потом пришли Щирые и всех ограбили!!! Короче говоря, страна 404!!! А те, кто за такую скачущую неньку готовы весь народ положить, хуже чем враги!!! Дебилы вас на заклание всех уже списали!!!! Кстати не раз пиндосы говорили об этом!!! Предали вы РУСЬ СВЯТУЮ!!! А теперь не обижайтесь !!!!