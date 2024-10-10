Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    История повторяется, а выводов - 0 значит надо стоять над ними с кнутом и дубиной, как они этого желаютЕдинственный шанс...
  • Виктор Гайдуков
    Вы предлагаете начать заниматься самосудами, я правильно Вас понимаю? А ведь это уже уголовная статья! Порядок должна...«Пора взяться за ...
  • Нина Попова
    Ну, если у нас вместо мужиков, котики и собачки по улицам бегают, то чего тут можно ждать? Скоро мигранты начнут этих...«Пора взяться за ...

Единственный шанс выжить

Единственный шанс выжить

Давайте подытожим промежуточно.«Шестой форум Зеленского» отменён ввиду отсутствия смысла и желающих участвовать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
34 года полного безумия в бывшей УССР привело к &quot;велЫким достижениям&quot;!!!! Скакали так, что подавляющее большинство отскакало в гейропу, а сейчас всех скакуасов тцк направило на могилезацию и уже более 1 миллиона не вернуться, чтобы скакать от &quot;перЭмоги над клятыми москалями&quot;, дебилы бл....ь!!!! Все &quot;прЭзидЭнты незалежной&quot; от кровавого пастера до кровавого клоуна нанесли этой бывшей советской республике непопровимый ущерб, а почему? А потаму, что кроме воровать и убивать нихрена не умели и не сумеют, за исключением мало мальского процента, которые возделывали землю, выращивали скот и что-то пытались создать, а потом пришли Щирые и всех ограбили!!! Короче говоря,  страна 404!!! А те, кто за такую скачущую неньку готовы весь народ положить, хуже чем враги!!! Дебилы вас на заклание всех уже списали!!!! Кстати не раз пиндосы говорили об этом!!! Предали вы РУСЬ СВЯТУЮ!!! А теперь не обижайтесь !!!!
Ответить
11 час.
Александр Конкин
Смердящий полутруп Руины еще ни одного отравит и отправит к праотцам...
Ответить
10 час.
Влас Семенюк
История повторяется, а выводов - 0 значит надо стоять над ними с кнутом и дубиной, как они этого желают
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх