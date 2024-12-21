Украинец, желавший воевать с Россией, может перейти в ПСЖ Сафонова, у Миранчука новый тренер. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в России«ПСЖ» хочет подписать украинца Забарного из «Борнмута», но сделка может сорваться из-за СафоноваGetty Images«ПСЖ» предпринял первые шаги по приобретению футболиста сборной Украины Ильи Забарного, сообщает L'Equipe.