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Татар-информ

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Галимов и новая иерархия «Ак Барса»: готов ли снайпер стать лидером команды

Галимов и новая иерархия «Ак Барса»: готов ли снайпер стать лидером команды

Артем Галимов входит в сезон, где быть лучшим снайпером уже мало. Статус главного в «Ак Барсе» — под вопросом.

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