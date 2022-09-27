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В Самаре участковому уполномоченному полиции вручили благодарственное письмо

В Самаре участковому уполномоченному полиции вручили благодарственное письмо

В июле текущего года участковый уполномоченный полиции ОП № 24 У МВД России по г. Тольятти майор полиции Александр Ивлев совместно с женщиной - инспектором филиала по Центральному району г.

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