Под Смоленском открылся обновленный молодежный центр

Обновление Ярцевского молодежного центра стало возможным благодаря всероссийской программе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование» Молодёжный центр в Ярцеве открыли после обновления в рамках всероссийской программе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование», реализуемой по поручению Президента России.
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