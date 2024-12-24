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Смоленск 2.0

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Под Смоленском открылся обновленный молодежный центр

Под Смоленском открылся обновленный молодежный центр

Обновление Ярцевского молодежного центра стало возможным благодаря всероссийской программе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование» Молодёжный центр в Ярцеве открыли после обновления в рамках всероссийской программе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование», реализуемой по поручению Президента России.

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