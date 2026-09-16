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РИА Новости: суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-супруги Мошковича

РИА Новости: суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-супруги Мошковича

Суд наложил арест на 4,1 млрд рублей, которые находились на счетах экс-супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

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