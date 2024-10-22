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Михаил Шеремет: С глубоким прискорбием узнал о смерти Ильичева Валерия Ивановича

Михаил Шеремет: С глубоким прискорбием узнал о смерти Ильичева Валерия Ивановича

С глубоким прискорбием узнал о смерти Ильичева Валерия Ивановича.Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

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