Над четырьмя регионами России: за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА

Минувшей ночью силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны. 16 беспилотников были перехвачены над Воронежской областью, девять — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, один — над Курской областью.