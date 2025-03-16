Над четырьмя регионами России: за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА

Минувшей ночью силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны. 16 беспилотников были перехвачены над Воронежской областью, девять — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, один — над Курской областью.
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