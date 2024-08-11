Сегодня исполняется 112 лет с момента создания Военно-воздушных сил

Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы.
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