В стенах дублинского университета случайно нашли средневековый замок

Иногда, чтобы сделать громкое археологическое открытие, не нужны раскопки — достаточно заглянуть под штукатурку в собственном кампусе.
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