Решение России по Финляндии назвали победой холодильника над телевизором

АЗ

Алексей Загребаев

а почему только часть ??? к чему полумеры ??..... закрыть все - финляндия в нато значит противник , через их территорию прилетают дроны - значит закрыть полностью все переходы кроме одного для дипломатических нужд ...... заодно и азиаты прищурятся (все равно мы от них ничего в реале не получаем за транзит товаров только мутные взаимозачеты по мутным поставкам).......