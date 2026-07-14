Заявление Финляндии о том, что решение России о закрытии железнодорожных контрольно-пропускных пунктов на границе никак не скажется на стране, не соответствует действительности.
Решение России по Финляндии назвали победой холодильника над телевизором
Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
а почему только часть ??? к чему полумеры ??..... закрыть все - финляндия в нато значит противник , через их территорию прилетают дроны - значит закрыть полностью все переходы кроме одного для дипломатических нужд ...... заодно и азиаты прищурятся (все равно мы от них ничего в реале не получаем за транзит товаров только мутные взаимозачеты по мутным поставкам).......
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