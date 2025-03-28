Ямал передал Северному флоту 12 БПЛА для выполнения боевых задач

Ямало-Ненецкий автономный округ передал Северному флоту 12 БПЛА Matrix и Mavic. Беспилотники из ЯНАО помогут морякам, среди которых есть и ямальцы, в боях в зоне проведения спецоперации, рассказал глава округа Дмитрий Артюхов.
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