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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ямал передал Северному флоту 12 БПЛА для выполнения боевых задач

Ямал передал Северному флоту 12 БПЛА для выполнения боевых задач

Ямало-Ненецкий автономный округ передал Северному флоту 12 БПЛА Matrix и Mavic. Беспилотники из ЯНАО помогут морякам, среди которых есть и ямальцы, в боях в зоне проведения спецоперации, рассказал глава округа Дмитрий Артюхов.

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