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Арвид Линдблад о прорыве с 22-го на 10-е место: «Безумный день – самый событийный в моей карьере»

Пилот « Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад высказался о десятом месте на Гран-при Бахрейна в Малайзии после старта 22-м.

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