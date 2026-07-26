Эти парни уже не такие горячие. Финляндия объявила русских врагами – и теперь страну захватывают "призраки"

В XXI веке о "домах-призраках" обычно говорили в китайском контексте: чтобы огромные деньги не лежали мёртвым грузом, власти Поднебесной вкладывались в строительство пустых городов – на будущее строили, жильё всегда пригодится.
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