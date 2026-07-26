Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

Эти парни уже не такие горячие. Финляндия объявила русских врагами – и теперь страну захватывают "призраки"

Эти парни уже не такие горячие. Финляндия объявила русских врагами – и теперь страну захватывают "призраки"

В XXI веке о "домах-призраках" обычно говорили в китайском контексте: чтобы огромные деньги не лежали мёртвым грузом, власти Поднебесной вкладывались в строительство пустых городов – на будущее строили, жильё всегда пригодится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии