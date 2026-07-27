С 1 по 31 августа специальные фестивальные меню представят рестораны отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Сочи и Владивостока.

За ресторанами при отелях сегодня стоят сильные шеф-повара и авторские концепции кухни. Однако, для многих путешественников гастрономическая составляющая в гостиницах по-прежнему остается недооцененной и все еще редко воспринимается как самостоятельная часть туристического опыта.
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