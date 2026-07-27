Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 981 подписчик

С 1 по 31 августа специальные фестивальные меню представят рестораны отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Сочи и Владивостока.

С 1 по 31 августа специальные фестивальные меню представят рестораны отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Сочи и Владивостока.

За ресторанами при отелях сегодня стоят сильные шеф-повара и авторские концепции кухни. Однако, для многих путешественников гастрономическая составляющая в гостиницах по-прежнему остается недооцененной и все еще редко воспринимается как самостоятельная часть туристического опыта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии