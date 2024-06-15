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Селюк об Иличе: «Я сразу говорил, что ему надо туалетную бумагу Мостовому подносить. Он пришел в «Пари НН» и сразу сыграл в теннис – 1:6 и 2:6. И пошел проигрывать дальше»

«Генеральный директор «Пари НН» что-то там говорит, но я уверен, что по своему бюджету клуб в минусах.

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