Власти Палестины отвергли предложение о мини-государстве

В ответ на несколько сообщений СМИ, в которых обсуждались потенциальные американские и региональные предложения по созданию мини-палестинского государства и масштабному обмену территориями с Израилем, администрация президента Палестины выступила с предупреждением сторонам, участвующим в таких сомнительных проектах, в частности, ХАМАС, призвав их не продолжать участвовать в этих планах, 27 января сообщает WAFA.