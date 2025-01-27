Власти Палестины отвергли предложение о мини-государстве

В ответ на несколько сообщений СМИ, в которых обсуждались потенциальные американские и региональные предложения по созданию мини-палестинского государства и масштабному обмену территориями с Израилем, администрация президента Палестины выступила с предупреждением сторонам, участвующим в таких сомнительных проектах, в частности, ХАМАС, призвав их не продолжать участвовать в этих планах, 27 января сообщает WAFA.
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