Подводная лодка «Л-2» найдена в эстонских водах

Советский поэт-маринист Алексей Лебедев, родившийся в Суздале, начал морскую карьеру юнгой на судах «Севрыбтреста», а в годы Великой Отечественной войны служил командиром рулевой группы на подводной лодке «Л-2», затонувшей в 1941 году.