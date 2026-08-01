НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

2 подписчика

Подводная лодка «Л-2» найдена в эстонских водах

Подводная лодка «Л-2» найдена в эстонских водах

Советский поэт-маринист Алексей Лебедев, родившийся в Суздале, начал морскую карьеру юнгой на судах «Севрыбтреста», а в годы Великой Отечественной войны служил командиром рулевой группы на подводной лодке «Л-2», затонувшей в 1941 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии