Фоторепортаж PRIMPRESS: преображение Владивостока к Новому году

Главный праздник года все ближе, остались буквально считаные дни. Улицы и витрины Владивостока преобразились и обрели новогоднее настроение, украшенные самыми разнообразными, нестандартными и забавными новогодними деталями.
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