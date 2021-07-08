4 правила «Я-сообщений»

Психолог-и-ЯПолитика4 правила «Я-сообщений»Когда мы недовольны чьим-то поведением, первое, что хочется сделать, — обрушить на «провинившегося» все наше негодование.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKrisОй, простите, если кому то, на что то наступила..KrisДля начала давайте не только слушать и читать, но и отвечать на диалог, который с вами ведут.. Все таки если человек с вами разговаривает он априори, ждёт ответа реакции... Молчание убивает весь контакт, и интерессКомментировать
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