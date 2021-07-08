Психолог-и-Я

29 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "Женщина должна быть счастливой и больше никому ничего не должна" - кредо ПАРАЗИТКИ.Тебе это не нужно...
  • Kris
    Просто иногда хочется помолчать..8 ситуаций в отно...
  • Михаил_
    Алень.Женаты больше 5 л...

4 правила «Я-сообщений»

4 правила «Я-сообщений»

Когда мы недовольны чьим-то поведением, первое, что хочется сделать, — обрушить на «провинившегося» все наше негодование.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Kris
Ой, простите, если кому то, на что то наступила..
Kris
Для начала давайте не только слушать и читать, но и отвечать на диалог, который с вами ведут.. Все таки если человек с вами разговаривает он априори, ждёт ответа реакции... Молчание убивает весь контакт, и интересс

Картина дня

наверх