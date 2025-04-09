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Царьград

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Шторм и метель: в Мурманской области закрыты ключевые автодороги

Шторм и метель: в Мурманской области закрыты ключевые автодороги

В Мурманской области из-за сильного шторма и метели закрыты несколько автодорог, включая участок федеральной трассы "Кола" и подъезды к Териберке.

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