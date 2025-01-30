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99 совместных проектов: Казахстан и Россия вложили $18,6 млрд в кооперацию

99 совместных проектов: Казахстан и Россия вложили $18,6 млрд в кооперацию

Казахстан и Россия завершили 99 проектов в промышленной кооперации на $18,6 млрд. На встрече премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя правительства России Михаила Мишустина обсуждены перспективы новых инициатив и развитие транспортной инфраструктуры.

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