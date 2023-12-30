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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Аризоны» Ингрэм сыграл на ноль с «Анахаймом», отразив 28 бросков. Он делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри – у обоих по 4

26-летний канадец не пропустил ни одной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:0).  Шатаут стал для него 4-м в текущем сезоне.

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