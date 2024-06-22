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Макаренко: на акции «Огненные картины войны» на Саур-Могиле зажгли 8 тыс. свечей

Макаренко: на акции «Огненные картины войны» на Саур-Могиле зажгли 8 тыс. свечей

На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР было зажжено восемь тысяч свечей в рамках всероссийской акции под названием «Огненные картины войны», об этом проинформировала Ирина Макаренко, координатор движения «Волонтеры Победы».

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