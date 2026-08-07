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Зидан и «Гранада» расторгли контракт. Люка провел 45 матчей в клубе за два сезона

« Гранада » и голкипер Люка Зидан досрочно расторгли контракт. Соглашение 28-летнего сына Зинедина Зидана было рассчитано до июня 2027 года.

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