Шольц готовит Киев к капитуляции. Лавров обозначил Германии, на что готова Россия

6,2K прочтений Вчера То, что давно известно всем, например, венгру Виктору Орбану, только сейчас начало доходить до Олафа Шольца.
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