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За рулем

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Пойман мошенник, продавший взятые в аренду машины

Пойман мошенник, продавший взятые в аренду машины

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, совершённом в 2019 году. Тогда в полицию обратился гендиректор одной из московских компаний и рассказал, что у него похитили несколько машин.

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