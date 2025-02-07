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Царьград

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ФСБ задержала четверых женщин за подготовку терактов против Минобороны РФ

ФСБ задержала четверых женщин за подготовку терактов против Минобороны РФ

В Ростове-на-Дону, Ставрополе и Воронеже ФСБ задержала четыре женщины, подозреваемых в подготовке терактов против офицеров Минобороны и диверсий на энергетических объектах.

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Комментарии
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Амара Карпова
Безмозглые дуры😱💩Сколько еще таких остались🤬🤬🤬
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21 час.
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