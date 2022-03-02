Шайфли сделал хет-трик Горди Хоу в первом матче против «Монреаля» после дисквалификации в прошлом плей-офф

Марк Шайфли сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Монреалем». В его активе 3 (2+1) очка и драка с защитником «Канадиенс» Крисом Уайдманом в конце третьего периода.
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