Шайфли сделал хет-трик Горди Хоу в первом матче против «Монреаля» после дисквалификации в прошлом плей-офф

Шайфли сделал хет-трик Горди Хоу в первом матче против «Монреаля» после дисквалификации в прошлом плей-офф

Марк Шайфли сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Монреалем». В его активе 3 (2+1) очка и драка с защитником «Канадиенс» Крисом Уайдманом в конце третьего периода.

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