Новый Стим аккаунт (Регион Казахстан/Полный доступ)

https://irongamers.ru/sale/key/4420701 - Вы будите первым хозяином этого аккаунта Аккаунты зарегистрированы автоматически Валюта аккаунта: Казахский тенге (KZT) Доступ ко всем играм, обход санкций! Не слетает регион, после пополнения ✅Данные от аккаунта будут в виде: Имя пользователя и пароль от стим аккаунта, почта и пароль от почты .