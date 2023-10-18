Продажи электрокаров выросли на 500% в Новосибирске

Средняя стоимость электрокара в 2023 году составила 5 миллионов рублей. В июле-сентябре 2023 года в Новосибирской области электромобили с пробегом покупали на 500 % чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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