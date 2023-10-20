«Пришла пора»: Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в публикации для «Responsible Statecraft» сообщил о катастрофе по всей Украине.
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