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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евлоев – Стерлингу: «Окей, я подожду до сентября. Посмотрим, сдержишь ли ты слово»

Ранее Стерлинг заявил, что российский боец отказался от предложения подраться в начале осени. «Ты сказал UFC, что не хочешь ехать в Абу-Даби.

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