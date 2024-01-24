Писториус: Германия поставит Украине шесть списанных военных вертолетов Sea King

Берлин поставит киевской стороне шесть списанных военных вертолетов Sea King. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель немецкого оборонного ведомства Борис Писториус.
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