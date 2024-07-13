Актер Алек Болдуин разрыдался в зале суда в штате Нью-Мексико, после того как судья закрыл дело, в котором звезду американского кинематографа обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время работы над фильмом «Ржавчина».
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