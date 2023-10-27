Без имён, но все поймут: Пронько рассказал о вредителях в кабинетах власти

"Слуги народа", которые живут, мягко говоря, в достатке (средняя зарплата, например, в Минтруде, который отвечает в России за социальную защиту, – более 100 тысяч рублей), предложили, а после – протащили через правительство и Госдуму, пока в первом чтении, решение по увеличению размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан России аж до 19 тысяч рублей.