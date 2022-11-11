“Он непригляден, скрытен, некрасив”, – агрессивное поведение Киркорова резко осадили россияне

55-летний Филипп Киркоров ведёт себя в последнее время странно и агрессивно. Сначала назвал певицу Наргиз уродиной на концерте в Ташкенте, потом шокировал внешним видом на выступлении в Алма-Ате, а в заключении там же отхлестал зрителя из первого ряда букетом роз и набросился на помощника, танцовщицу своего балета.
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