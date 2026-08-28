Происшествия
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Происшествия

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В Херсонской области полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации дочери участника СВО

В рамках реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в г. Геническе состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 14-летней школьнице – дочери ветерана специальной военной операции.

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