В Херсонской области полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации дочери участника СВО

В рамках реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в г. Геническе состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 14-летней школьнице – дочери ветерана специальной военной операции.
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