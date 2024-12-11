Евгений Петросян заявил, что с Татьяной Брухуновой исправляет ошибки молодости

В недавно опубликованном выпуске на канале в Rutube, Олимпийский чемпион Роман Костомаров побеседовал с народным артистом Евгением Петросяном, предоставляя зрителям уникальный взгляд на жизнь и мысли одного из самых известных юмористов России.
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