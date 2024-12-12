Водитель тойоты погиб после столкновения с КАМАЗом в Усть-Илимске

Авария произошло утром 12 декабря под Усть-Илимском. Водитель «Тойоты Премио» двигался со стороны завода в сторону города и допустил столкновение с «КАМАЗом», который выполнял поворот налево с правой обочины перед едущей иномаркой.
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