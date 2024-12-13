Миллиарды Асада

Я вот искренне не понимаю, почему люди верят всему написанному, даже не потрудившись осмыслить это? Тем более, если информация идёт от тех сил, которые заинтересованы максимально очернить человека или извратить ситуацию.
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