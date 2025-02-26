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В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ

В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ

В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) перехватила радиопереговоры между представителем командно-наблюдательного пункта с позывным Сигма и командующими позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывными Селезень и Качур.

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